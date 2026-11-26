Археологи обнаружили фрагмент витражного стекла на территории Старого рынка в Пскове. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в Археологическом центре Псковской области.

Находку сделали во время раскопок в культурных слоях XVI-XVII веков. Фрагмент станет одним из экспонатов выставки археологических находок текущего года.

Сейчас Археологический центр отбирает предметы для будущей экспозиции.

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Выставку по итогам археологического сезона планируют открыть в Пскове в середине декабря. Разместится она в актовом зале Археологического центра Псковской области.

Вход свободный, но посетить экспозицию можно будет по предварительной записи.

Также 10-12 декабря в краеведческой библиотеке пройдет цикл лекций об археологии.