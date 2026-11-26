Участник федеральной кадровой программы «Время героев», Герой России, дважды кавалер ордена Мужества Константин Викторович Широков назначен первым заместителем министра культурного наследия Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

По его словам, во время стажировки в правительстве Псковской области Константин Широков проявил заинтересованность в работе ведомства и сам выступил с инициативой продолжить деятельность в новом качестве.

Михаил Ведерников отметил, что перед героем РФ стоит масштабная задача – исполнение поручения Президента по вовлечению в оборот максимального количества объектов культурного наследия для их сохранения и дальнейшего использования.

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«Псковская область – один из самых богатых регионов по количеству памятников истории и культуры. К 2030 году мы должны привести в порядок не менее 1000 из них. Задача непростая, но я уверен, что Константин Викторович успешно с ней справится», – подчеркнул глава региона. Губернатор в том числе отметил, что готов оказывать новому заместителю министра необходимую помощь и поддержку.