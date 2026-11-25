В Опочке в пятницу, 27 ноября, в период с 12:00 до 13:00 будет временно ограничено движение транспорта по правой стороне Советской площади. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе администрации Опочецкого муниципального округа.

Ограничение связано с проведением церемонии освящения православного креста в память о Спасо-Преображенском соборе. Правая сторона Советской площади, в частности, будет закрыта по ходу движения со стороны улицы Коммунальной.

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Движение будет осуществляться по левой стороне площади в обоих направлениях. В администрации просят учитывать эту информацию и заранее планировать маршруты.