В Опочецкой районной библиотеке имени А.С. Пушкина продолжаются работы по капитальному ремонту в рамках нацпроекта «Семья». Об этом сообщил глава Опочецкого района Юрий Ильин в своем канале в национальном мессенджере MAX.

Он отметил, что на встрече с подрядчиком обсудил предстоящие этапы и проверил, что уже сделано. Ремонт рассчитан на 20262027 годы и ведется по дизайн-проекту проектного офиса министерства культуры Псковской области. Библиотека – один из семи региональных объектов культуры, обновляемых в этом году по нацпроекту.

Юрий Ильин отметил, что в текущем году на объекте проведены демонтажные кровельные работы и смонтирована новая кровля, установлена входная группа, обновлена система отопления, выполнены электромонтажные работы.

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Специалистам предстоит обновить фасад, привести в порядок полы, стены и потолки, заменить инженерные коммуникации. После ремонта Опочецкая районная библиотека станет современным многофункциональным пространством с условиями для чтения, лекций, мастер-классов и культурных событий. «Библиотека – сердце культурной жизни нашего города, и мы делаем все, чтобы она стала еще уютнее, современнее и привлекательнее для всех любителей книг», – подчеркнул Юрий Ильин.