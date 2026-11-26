Специалисты «Псковских тепловых сетей» устранили утечку теплоносителя у дома № 60 на улице Юбилейной. Об этом «АиФ-Псков» сообщила пресс‑служба предприятия.

Дефект обнаружили в ходе планового обхода при осмотре тепловой камеры.

Для локализации места повреждения сотрудники предприятия применили корреляционный течеискатель: он определил точку утечки с точностью до сантиметров. Это позволило провести земляные работы точечно, без масштабных раскопок.

Установлено, что причиной утечки на участке стала изношенность стыка трубопровода.

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В результате длительной эксплуатации произошло истончение стенки трубы и деградация уплотнителя. Дефектный участок был вырезан, на его место установили новый патрубок. Сварные швы выполнили в несколько проходов – узел закрыт теплоизоляцией.

Сейчас система запущена в штатном режиме. Координацию работ осуществляла диспетчерская служба. Городские службы и управляющие компании были заблаговременно проинформированы для минимизации последствий для потребителей.