Специалисты «Псковских тепловых сетей» устранили утечку теплоносителя у дома № 60 на улице Юбилейной. Об этом «АиФ-Псков» сообщила пресс‑служба предприятия.
Дефект обнаружили в ходе планового обхода при осмотре тепловой камеры.
Для локализации места повреждения сотрудники предприятия применили корреляционный течеискатель: он определил точку утечки с точностью до сантиметров. Это позволило провести земляные работы точечно, без масштабных раскопок.
Установлено, что причиной утечки на участке стала изношенность стыка трубопровода.
В результате длительной эксплуатации произошло истончение стенки трубы и деградация уплотнителя. Дефектный участок был вырезан, на его место установили новый патрубок. Сварные швы выполнили в несколько проходов – узел закрыт теплоизоляцией.
Сейчас система запущена в штатном режиме. Координацию работ осуществляла диспетчерская служба. Городские службы и управляющие компании были заблаговременно проинформированы для минимизации последствий для потребителей.