Приставы в Невеле взыскали с местного жителя более 349 тыс. рублей в пользу бывшей супруги. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Мужчина купил квартиру в ипотеку до свадьбы, но после брака погасил часть кредита материнским капиталом жены. После развода он попытался выселить бывшую супругу, ссылаясь на долги по коммуналке и конфликты. Суд отказал: поскольку в покупке были использованы госсредства, мужчина должен был выделить доли всем членам семьи.

Он, в частности, закрепил по 1/11 доли за бывшей женой, их общим сыном и ее дочерью от первого брака. Кроме того, мужчину обязали выплатить экс-супруге половину общих денег, которые семья в браке тратила на его личный ипотечный кредит.

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Исполнительный документ поступил в отделение судебных приставов Невельского и Усвятского районов. Должник был уведомлен, но в срок обязательства не исполнил.

В итоге приставы взыскали исполнительский сбор более 25 тысяч рублей, ограничили ему выезд за границу, а также запретили регистрационные действия с легковыми автомобилями и обратили взыскание на банковские счета. После этих мер женщина получила всю сумму, производство окончено фактическим исполнением.