Выставка «Вперед, на Север! Хибины» открылась в Историко-краеведческом музее Кировска Мурманской области. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Управления культуры администрации Пскова.

Экспозицию составили более 100 работ. Среди них – произведения учеников и преподавателей художественного отделения Детской школы искусств Пскова и художника из Мончегорска Анны Смирновой.

Все они созданы после летнего пленэра 2025 года в Хибинах.

Поездку в Мурманскую область, о которой псковские художники мечтали давно, помогла организовать художник и краевед Наталья Елизарова.

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Она познакомила участников с живописными уголками Хибин.

Из 100 работ 70 разместились в выставочном зале музея, остальные – в Полярно-альпийском ботаническом саду-институте. Выставка в Кировске продлится до 20 декабря, а 3 января 2027 года откроется в Музее камня в Мончегорске. В управлении отметили, что творчество псковских художников укрепляет культурные связи между регионами.