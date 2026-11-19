Преподаватель Псковского агротехнического колледжа Вячеслав Елтунов стал экспертом финала командного трека «Флагманов образования» – проекта платформы «Россия – страна возможностей». Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе министерства образования Псковской области.

Финал проходит в Москве с 18 по 21 ноября. Команды педагогов со всей страны разбирают педагогические кейсы и проводят воспитательные мероприятия для столичных школьников. Отличие этого года – работа с незнакомыми детьми без спецоборудования: участникам нужны гибкость, слаженность и умение быстро адаптироваться.

Учительница из Пскова выступит в финале проекта «Флагманы образования» Подробнее

Сам Вячеслав Елтунов в 2023 году дошел до финала «Флагманов образования» и попал в кадровый резерв Минпросвещения РФ. В 2024-м он снова вошел в число 258 финалистов из более чем 32 тысяч конкурсантов. Теперь его опыт позволяет оценивать работы коллег.

Церемония закрытия и объявление десяти лучших команд состоится 21 ноября в Национальном центре «Россия».