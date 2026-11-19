В Псковской инфекционной клинической больнице назначили исполняющего обязанности главного врача. До проведения кадрового конкурса учреждение возглавит Самир Аль-Араби. Его представила коллективу заместитель министра здравоохранения Псковской области Ирина Жаворонкова, сообщили «АиФ-Псков» в министерстве

Самир Аль-Араби уже работал в этой больнице: в годы пандемии он занимал должность заместителя главного врача. В последние годы он был заместителем главного врача Псковской станции скорой медицинской помощи.

Главврач псковской больницы ознакомился с практиками Морозовской больницы Подробнее

Родился Самир Аль-Араби в Порхове, окончил Санкт-Петербургскую педиатрическую медицинскую академию. Вся его профессиональная деятельность связана с медицинскими учреждениями Псковской области. В составе региональных медицинских бригад он неоднократно работал на новых территориях.