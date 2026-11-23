Межрегиональный маршрут «Вслед за Пушкиным: от Невы до Сороти» занял третье место на XIII Всероссийской туристской премии «Маршрут года – 2026» в номинации «Литературный туристический маршрут». Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское».

Это пять дней, три российских региона, а также целая история, связанная с именем Александра Сергеевича Пушкина. Путешествие начинается в Санкт-Петербурге, проходит по пушкинским местам Ленинградской области и приводит в Пушкиногорский район Псковской области – туда, где поэт находил вдохновение и создавал свои произведения.

Гостей ждет погружение в пушкинскую эпоху. Помимо экскурсий в Святогорский монастырь, к могиле поэта и по мемориальным усадьбам «Михайловское» и «Тригорское», путешественников ждут встречи с героями пушкинского времени.

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В «Михайловском» гостей встречают сенные, или «дворовые», девушки, которые исполняют народные песни, рассказывают о его гастрономических предпочтениях, делятся крестьянскими воспоминаниями о здешнем барине и дарят на память старинные рецепты. А в усадебных флигелях гости могут услышать небольшие рассказы о поэте и деревенской жизни Пушкина от Арины Родионовны, непременно на местном диалекте.

От берегов Невы до берегов Сороти представляет собой путешествие к Александру Сергеевичу Пушкину, его времени и местам, которые продолжают вдохновлять.

В Пушкинском заповеднике поздравили всех, кто создает и развивает маршрут, и пригласили в Пушкиногорье – увидеть пушкинскую землю своими глазами.