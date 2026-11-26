За неделю сотрудники Псковской таможни пресекли четыре попытки незаконного перемещения валюты. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Граждане пытались скрыть от контроля деньги на сумму, превышающую в эквиваленте 1 млн рублей. По каждому факту возбуждены дела по части 2 статьи 16.1 КоАП РФ (сокрытие товаров от таможенного контроля). Максимальная санкция – штраф в трехкратном размере стоимости предметов правонарушения и их конфискация.

Все нарушители признали свою вину.

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По данным ведомства, в пункте пропуска Убылинка у жительницы Германии, которая ехала в Россию на легковом автомобиле, нашли 67 банкнот на 4 290 евро. Женщина спрятала их в нижнем белье. В Бурачках пассажирка рейсового автобуса из Германии пыталась провезти 2 330 евро в нижнем белье – она заявила, что забыла достать деньги.

В Шумилкино женщина-пешеход не задекларировала 29 купюр на 700 евро, спрятав их под верхней одеждой. Там же у пешехода из Латвии, который шел из России, обнаружили пакет с 2 тыс. евро в ботинке, уточнили в таможенном управлении.