В Псковской детской городской поликлинике скорректировали режим работы в выходные дни. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе медицинского учреждения.

С 21 ноября приём будет проходить по новому расписанию. В субботу медицинская помощь будет оказываться в подразделениях на улице Кузнецкой, 21 и улице Шестака, 4: приём врача‑педиатра – с 9:00 до 15:00, приём вызовов на дом – с 9:00 до 13:00.

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В воскресенье приём будет вестись только в подразделении на Шестака, 4 в аналогичном режиме: педиатры принимают с 9:00 до 15:00, вызовы на дом принимаются до 13:00.

В поликлинике просят учитывать изменения при планировании визитов к врачу.