Псковская область совместно с представителями туристического бизнеса разрабатывает маршруты для китайских туристов, которые уже приезжают в Москву и Санкт-Петербург. Об этом в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88,3 FM) в Пскове рассказала заместитель губернатора области Ольга Тимофеева, пишет ПАИ.

По ее словам, регион рассчитывает заинтересовать путешественников из Китая дополнительной поездкой на Псковскую землю. Презентация туристических возможностей региона китайским туристическим операторам стала лишь первым шагом – сейчас вместе с представителями отрасли прорабатывают конкретные предложения, которые могли бы заинтересовать китайскую сторону.

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«Не бывает так: презентовали – и сразу подписали контракты. Мы совместно с операторами и представителями туристического бизнеса отрабатываем маршрут, предложение, которое заинтересовало бы китайскую сторону. Надеемся работать с Санкт-Петербургом и Москвой, чтобы туристы, которые уже прилетели туда, дополнительно сделали бы поездку к нам», – отметила Ольга Тимофеева.

Во время презентации регион делал акцент на историческом значении Псковской земли.

Как подчеркнула заместитель губернатора, китайским партнерам рассказали, что именно здесь начиналась российская государственность и что эта территория является исконно русской. Такая тема вызвала интерес у принимающей стороны. При этом число туристов из Китая, посещающих область, уже выросло на 40%, уточнила Ольга Тимофеева.