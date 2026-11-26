Преподаватели ПсковГУ приняли участие в торжественном открытии нового Кикоинского класса в партнёрской школе Барановичей. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в ПсковГУ.

С приветственным словом выступил начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приёма обучающихся Дмитрий Лобарёв. Он подчеркнул, что эти классы – сообщество любознательных и инициативных учащихся и педагогов, где наука познаётся конвергентно, через соединение теории и практики.

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Специалисты ПсковГУ провели мастер‑классы по теме «Физические основы хронометрии. Время в природе». Пятиклассники изучали, как время управляет миром; шестиклассники разбирали часовые пояса, химические и биологические часы; семиклассники – водяные и маятниковые часы. Старшеклассники участвовали в исследовательском проекте «Изготовление плота» и прослушали лекцию «Атомный проект».

Проект «Кикоинские классы» реализуется с 2019 года и на сегодняшний день охватывает два государства, четыре образовательных учреждения, 18 классов и более 450 учащихся. В них школьники комплексно изучают физику, математику, химию, биологию и географию, решая исследовательские и прикладные задачи. ПсковГУ продолжает укреплять сотрудничество с Беларусью, делая науку понятной со школьной скамьи.