За десять месяцев текущего года «псковская» «Ласточка» перевезла почти 680 тысяч человек. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в Октябрьской железной дороге.

Речь, в частности, идет о маршруте «Санкт-Петербург – Псков/Печоры». С января по октябрь скоростные электропоезда перевезли на нем 676,1 тысячу пассажиров.

Напомним, «Ласточки» между двумя регионами запустили 4 августа 2018 года.

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Ранее стало известно, что, если раньше «Ласточка» № 817/818 между Санкт-Петербургом и Псковом ходила только по выходным и праздникам, то теперь она курсирует ежедневно.

Добавление утреннего рейса из Северной столицы и дневного из Пскова дало пассажирам еще 340 дополнительных мест. Расширилась и география поездок. Регион запустил новые маршруты в Москву, Минск и Сухум. Всю эту работу провели в сотрудничестве с ОАО «РЖД». Губернатор Михаил Ведерников отметил, что новые направления делают область доступнее и дают стимул для развития бизнеса, туризма и культурного обмена.