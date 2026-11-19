Великолукский городской суд лишил на 1,5 года права управления транспортными средствами водителя BMW X5, по вине которого в ДТП пострадал человек. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Авария произошла 14 августа. Мужчина ехал по второстепенной дороге и на перекрестке не уступил Toyota Carina, которая приближалась по главной. В результате столкновения водитель Toyota получил вред здоровью средней тяжести. Пострадал и сам виновник, значительные повреждения получили оба автомобиля и частный дом у места ДТП.

Под Псковом в Неёлово-1 столкнулись Audi и Renault, пострадал мужчина Подробнее

В суде водитель BMW пояснил, что перед перекрестком не останавливался, только снизил скорость до примерно 70 км/ч. Машин по сторонам он не заметил. Суд счел, что он умышленно не принял мер к остановке или достаточному снижению скорости, чтобы убедиться в безопасности маневра. До сих пор виновник не загладил причиненный вред.

Суд признал его виновным по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ (нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлёкшее причинение лёгкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего) и назначил 1,5 года лишения права управления. Постановление пока еще может быть обжаловано.