Ситуация на государственной границе со странами Прибалтики остается напряженной. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в Северо-Западном таможенном управлении.

Сохраняется неритмичный прием как транспортных средств, так и физических лиц сопредельными сторонами на российско-латвийском и российско-эстонском направлениях. По состоянию на 23 ноября число ожидающих убытия грузовых машин перед МАПП «Бурачки» составляет порядка 180 машин, перед МАПП Убылинка – 110. Основной причиной там называют неритмичный прием латвийской стороной.

За воскресенье, 22 ноября, эстонской стороной было принято только 13 грузовых транспортных средств, убывших через МАПП «Шумилкино». Аналогичная ситуация в МАПП «Куничина Гора», где убыло только шесть грузовых автомобилей. Скопление транспорта – порядка 30 единиц – наблюдается и перед МАПП Шумилкино.

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На пассажирском направлении эстонская сторона ужесточает контроль в отношении граждан: фиксируются случаи возврата. Так, за 22 ноября 2026 года на МАПП «Куничина Гора» возвращено 40 физических лиц, через пешеходную составляющую МАПП «Ивангород» на выход из России проследовало порядка 280 человек.

В связи с ограниченным временем работы сопредельного эстонского пункта пропуска Нарва-1 не успели пересечь границу порядка 200 граждан на выход из России.

В Северо-Западном таможенном управлении обратили внимание, что с учетом сложной ситуации на границе Беларуси со странами Евросоюза, предстоящего закрытия с 1 декабря текущего года автомобильных пунктов пропуска эстонской стороной и наступления периода завершения внешнеторговых контрактов возможно увеличение скопления грузовых транспортных средств и перед российскими пунктами пропуска.

В ведомстве просят учитывать эту информацию при планировании маршрутов.