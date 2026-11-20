В Пскове проходят состязания за звание лучшего тракториста в рамках городского конкурса «Лучший по профессии‑2026». Об этом сообщил глава города Станислав Стармолотов в своём канале в национальном мессенджере MAX.

По его словам, в борьбе за титул «Лучший тракторист‑2026» участвуют десять специалистов – сотрудники дорожных служб, организаций по благоустройству и управляющих компаний. Конкурс включает два этапа: теоретический и практический.

На практике конкурсанты выполняют комплекс манёвров, проверяющих точность и безопасность управления техникой: разгон и торможение у заданной линии, заезд в бокс задним ходом, прохождение «змейки», проезд через «ворота» и работа с грузом.

В Пскове стартовал конкурс «Лучший по профессии-2026» Подробнее

«Оценка строится не только на скорости и точности – ключевое значение имеет соблюдение техники безопасности: именно она определяет надёжность работы тракториста в реальных городских условиях», – подчеркнул Станислав Стармолотов и пожелал всем участникам побед и достижения высоких результатов.