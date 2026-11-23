Команда «Эффект Бабочки» гимназии №29 Пскова вошла в число 100 сильнейших команд со всей страны и получила титул финалиста Всероссийского проекта «Флагманы образования». Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе администрации Пскова.

В составе – учитель английского языка и капитан Екатерина Казаковцева, замдиректора по учебно-воспитательной работе Любовь Михайлова, педагог-психолог Екатерина Усова, учитель биологии Мария Петрова и учитель английского языка Вероника Болотова.

В рамках проекта «Флагманы образования» педагоги представили авторскую разработку – воспитательное событие «Битва за Москву», посвященное сохранению исторической памяти и преемственности поколений. Они показали его на практике в одном из учебных классов школы города Москвы, а также решили педагогические кейсы.

Псковский учитель Татьяна Ильина стала лауреатом международной премии Подробнее

В этот раз победа досталась другим участникам, однако псковские педагоги нацелены на новые достижения в предстоящих конкурсах всероссийского уровня.

В администрации Пскова пожелали, чтобы этот опыт стал трамплином для новых свершений, а «Эффект Бабочки» продолжал вдохновлять учеников и коллег.