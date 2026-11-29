Губернатор Псковской области Михаил Ведерников заявил, что эстонские власти намеренно осложняют пересечение границы на пункте пропуска «Койдула», который в России называют «Куничья Гора». По его оценке, у соседей это получается всё лучше.

По данным глава региона, за минувшие сутки из 12 рабочих часов красный сигнал на переходе горел 8 часов 20 минут. Фактически пункт пропуска действовал немногим более 3,5 часа.

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Михаил Ведерников также рассказал о случае с рейсовым автобусом. По его словам, эстонские пограничники закрыли шлагбаум перед ним, и 62 пассажира вместе с водителем остались на нейтральной полосе до утра, без еды и бытовых удобств. Губернатор уточнил, что в основном в автобусе ехали граждане Эстонии.

Российские пограничники, по его словам, предложили пассажирам вернуться в Россию, но те отказались, поскольку не уверены, что на следующий день их пропустят. Губернатор охарактеризовал ситуацию как «шок и абсурд» и предположил, что эстонская сторона стремится «напакостить России».