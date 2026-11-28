В Псковской области запустили региональный портал my.pskov.ru, личный кабинет жителя. Через него можно дистанционно купить проездной и не стоять в очередях в кассы «Псковпассажиравтотранса». Тему карты жителя ЕКП «Псковская» и привязки к ней проездного затронули на прошедшей прямой линии с губернатором Псковской области Михаилом Ведерниковым, сообщил глава региона.

Портал разработали совместно с оператором платёжной системы «Золотая Корона». Войти можно через учётную запись на «Госуслугах». Оплаченный билет автоматически привязывается к карте, и в автобусе достаточно приложить её к терминалу. Сервис работает на всей маршрутной сети Пскова. Доступны общегражданские и льготные проездные для взрослых и школьников.

Карты ЕКП «Псковская» оформили более девяти тысяч жителей Псковской области Подробнее

Чтобы купить проездной ребёнку, родителю не нужна собственная карта ЕКП. Достаточно войти в кабинет через «Госуслуги» и указать СНИЛС ребёнка. Система сама подтвердит, что он учится в школе и что на него выпущена карта «ЕКПшка». После этого карта появится в кабинете родителя, и он сможет оплатить абонемент.

Для взрослого проездного необходима карта ЕКП «Псковская», для школьного — детская карта «ЕКПшка». Проездной на следующий месяц можно оформить и оплатить ежемесячно с 25 по 5 число. Право на льготный проездной система проверяет автоматически. Если сведения о льготе не отобразились, подтвердить её можно в МФЦ.