С 28 ноября на всех водных объектах Невельского района действует официальный запрет выхода на лёд. Об этом сообщил глава муниципального образования Олег Майоров в своём канале на платформе MAX.

Ограничение ввели по итогам оценки рисков зимней гидрологической обстановки. По прогнозам синоптиков, в ближайшие полторы-две недели в районе будет держаться температура до -5 градусов. При такой погоде не успеет сформироваться устойчивый и безопасный ледовый покров.

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Глава района призвал жителей и гостей соблюдать правила безопасности и не подвергать свою жизнь опасности.