Реконструкцию очистных сооружений в деревне Вязье Дедовичского округа завершили. Все строительно-монтажные работы выполнены полностью. Средства на проект выделили из федерального бюджета по программе «Модернизация коммунальной инфраструктуры», сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Псковской области.

Подрядчик подготовил опись работ, заказчик подписал документацию и передал её на проверку в ФБУ «РосСтройКонтроль». Когда стройконтроль поставит подписи, объект получит итоговый акт выполненных работ (КС-14).

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Вскоре обновлённые сооружения заработают на полную мощность. Для жителей округа это означает более качественное водоотведение.