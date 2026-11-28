Сегодня, 28 ноября, в Пскове стартовала установка главной городской ёлки на Октябрьской площади, пишет Псковской агенство информации.

Сначала рабочие расчистили центр площади. Они разобрали каркас патриотической инсталляции «Россия начинается здесь», которая стояла на этом месте. Дерево будут ставить и наряжать несколько дней, на него повесят гирлянды и игрушки.

Главную новогоднюю ёлку в Пскове начнут устанавливать 28-29 ноября Подробнее

Одновременно по городу монтируют праздничное оформление и подсветку. Закончить все работы планируют к середине декабря.

Троицкий мост получит объёмный еловый «пояс» и светодиодную «баску» из гирлянд. К ней добавят блестящие подвесные снежинки и новогодние шары. Пешеходный мост обрамят еловыми ветвями с мерцающей гирляндой. Его украсят светодиодными ангелами, рождественскими звёздами и красными бантами. В центре города повесят фигурные уличные консоли со звёздами и блёстками разных форм.