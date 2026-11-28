Из музея-заповедника «Изборск» пропало традиционное украшение народа сето, серебряная фибула. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Сотрудники полиции Печорского района возбудили уголовное дело по факту хищения. По данным прокуратуры, дело открыли 19 ноября.
Оперативники ищут подозреваемых и похищенный предмет. Чтобы установить культурную, историческую, художественную и научную ценность украшения, назначили специальную экспертизу.
«Дело возбудили, мы взяли его на контроль», – подчеркнули в прокуратуре.