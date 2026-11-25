В Пскове стартует установка главной новогодней ёлки – работы начнутся уже в выходные, 28-29 ноября, на Октябрьской площади. Об этом сообщил глава города Станислав Стармолотов в своём официальном канале в национальном мессенджере МАХ.

В течение нескольких дней символ зимних праздников смонтируют и украсят.

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На ёлке, как отметил Станислав Стармолотов, появятся яркие гирлянды и игрушки. Параллельно в разных уголках города продолжается монтаж украшений и новогодней иллюминации. Все работы планируется завершить до середины декабря, чтобы к новогодним праздникам Псков приобрёл праздничную атмосферу.

«Приглашаю всех следить за переменами – совсем скоро атмосфера Нового года почувствуется повсюду», – подчеркнул глава города.