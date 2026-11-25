Оксана Иванова назначена заместителем губернатора Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём канале в мессенджере МАХ.

По словам главы региона, Оксана Иванова на протяжении многих лет работает во внутриполитическом блоке исполнительной власти Псковской области и конструктивно взаимодействует с депутатами всех уровней, политическими партиями, главами муниципальных образований, а также общественными организациями.

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«Зарекомендовала себя как настоящий профессионал – ответственный, компетентный, эффективный руководитель», – отметил Михаил Ведерников.

Отдельно губернатор пожелал Оксане Ивановой успехов в новой должности и плодотворной работы на благо Псковской области.