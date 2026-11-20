Глава Пскова Станислав Стармолотов поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 80-летием. Об этом он сообщил в своем канале в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, патриарх не раз посещал Псковскую область и лично разбирался в делах епархии, а псковским храмам дарил православные святыни.

Станислав Стармолотов отметил, что за 17 лет служения Святейшего церковь в России и за рубежом укрепилась, пройдя через многие испытания.

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Глава Пскова пожелал Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу крепости духа, здоровья, мудрости и стойкости в предстоящих трудах, подчеркнув, что под его руководством церковь становится сильнее, сохраняя традиции и духовность.