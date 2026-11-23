Экскурсовод Пушкинского Заповедника Наталья Алексеевна Кузьмина удостоена Благодарности министра культуры Российской Федерации. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское».

Федеральная награда была присуждена за большой вклад в развитие культуры и многолетнюю плодотворную работу. В этом году Наталья Кузьмина отмечает особый юбилей – 30 лет трудовой деятельности в Пушкинском Заповеднике.

В «Михайловском» фестиваль анимации откроют мультфильмом «Сказка о попе» Подробнее

За эти годы экскурсовод провела тысячи встреч с гостями, рассказывая им об Александре Пушкине и местах, вдохновлявших поэта. В «Михайловском» также отметили искреннюю любовь экскурсовода к своему делу и поздравили ее с заслуженной наградой.