Строительство флагманской школы в Пскове потребовало кадровых и финансовых перестановок: подрядная организация сменила субподрядчика, привлекла дополнительные механизмы финансирования и обновила дорожную карту. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем канале в MAX.

По его словам, школа станет одной из 12 в стране, создаваемых по поручению президента в рамках нацпроекта «Молодежь и дети». Псковский объект рассчитан на 800 одаренных учеников, при нем появится кампус на 300 мест. Как отметил губернатор, решения, позволившие сохранить темпы работ, приняли совместно с Минстроем России.

Нижегородцы изучают псковской опыт реализации проекта флагманской школы Подробнее

Михаил Ведерников подчеркнул, что педагогическую концепцию школы готовили вместе с Минпросвещения. Обучение будет идти по технологическому и естественно-научному профилям, а воспитательная часть охватит спорт, физическое развитие, нравственные и духовные ценности. Штат педагогов и наставников составит не менее 235 человек.

Обсуждение прошло на Координационном совете при правительстве РФ, заседание провели вице-премьер Дмитрий Чернышенко и заместитель руководителя Администрации Президента Максим Орешкин. «Появление такой уникальной школы, безусловно, станет настоящим магнитом для талантов и даст мощный импульс развитию региона. Ход строительства держу на личном контроле», – подчеркнул губернатор.