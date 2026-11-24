Уроженца Амурской области осудят за установку SIM-боксов в Пскове для кражи денег. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

19-летний юноша, действуя в интересах организованной группы, получил от неизвестного в Великом Новгороде два SIM-бокса, при помощи которых мошенники дистанционно крали деньги граждан. «Вышеуказанное оборудование он перевозил и устанавливал в арендуемых квартирах на территории Пскова», – отметили в ведомстве.

Помимо этого, по указанию иностранного куратора парень обеспечивал функционирование SIM-боксов: включал и выключал их, поддерживал стабильное интернет-соединение, извлекал и заново размещал в оборудовании сим-карты разных операторов сотовой связи. Благодаря этому у злоумышленников была возможность осуществлять телефонные звонки из-за рубежа, используя российские номера.

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По материалам УФСБ России по Псковской области сотрудниками СЧ по РОПД СУ УМВД России по Псковской области было возбуждено уголовное дело в рамках части 3 статьи 274.3 УК РФ (незаконное использование абонентского терминала пропуска трафика и обеспечение функционирования абонентского терминала пропуска трафика, совершённые в целях совершения иного преступления, организованной группой).

«УФСБ России по Псковской области и УФСБ России по Амурской области проведены совместные оперативно-разыскные мероприятия по документированию и пресечению в уголовно-процессуальном порядке противоправной деятельности фигуранта», – прокомментировали в пресс-службе регионального ведомства.

Сейчас парень находится под домашним арестом. Расследование продолжается.