Почти 135 тысяч тонн импортных овощей, фруктов и ягод прошли контроль через пункты пропуска в Псковской области с начала 2026 года. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Данные актуальны на 17 ноября. Груз прибыл на 7,1 тысяче машин. Поставки шли из десяти стран – в основном из Германии, Бельгии, Молдовы и Сербии.

Львиная доля пришлась на фрукты и ягоды – 133 тысяч тонн. Как уточнили в «Россельхознадзоре», среди них ананасы, абрикосы, арбузы, виноград, вишня, груши, инжир, киви, кумкваты, малина, манго, маракуйя, цитрусовые, черешня и яблоки.

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Овощей ввезли 777,9 тонны: батат, капусту, перец, салат, свеклу, рукколу, спаржу, томаты, фенхель, цикорий, чеснок, грибы, лечебные травы и шпинат.

Вся продукция прошла карантинный фитосанитарный контроль.

Ее направили в Москву, Санкт-Петербург, Краснодар, а также в Московскую, Свердловскую, Нижегородскую, Брянскую, Псковскую области и Краснодарский край.