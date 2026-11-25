На прошлой неделе через российско-латвийское направление, где на территории Псковской области расположен многосторонний автомобильный пункт пропуска «Бурачки», проследовало порядка трех тысяч грузовых транспортных средств. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Туда пришлось порядка 58% автомобилей, оформленных на этом направлении.

Перед псковскими таможенными пунктами скопились сотни грузовиков и граждан Подробнее

Всего через многосторонние автомобильные пункты пропуска в Псковской области деятельности управления за неделю прошло более 4,4 тысяч грузовиков.

Российско-латвийский и российско-эстонский участки государственной границы в регионе за прошлую неделю пересекли более 16 тысяч граждан.