Более 2500 добровольцев «Дружины» помогают органам полиции в Псковской области. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX по итогам Координационного совещания по обеспечению правопорядка.

По его словам, дружинники охраняют порядок на массовых мероприятиях, патрулируют важные объекты, содействуют тушению пожаров и обеспечивают безопасность на воде. Для усиления этой работы отряд обеспечили необходимой техникой и предусмотрели выплаты за дежурства.

Еще одна тема совещания – защита молодежи от вовлечения в деструктивную деятельность. Губернатор отметил, что обстановка непростая, но контролируемая. Центр информационной безопасности с начала текущего года зафиксировал 260 сообщений о скулшутинге, экстремизме и вовлечении несовершеннолетних в преступления, а психологи провели более 500 консультаций для ребят из зоны риска.

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В части контроля за реализацией президентских нацпроектов Михаил Ведерников поставил задачу заказчикам жестко работать с недобросовестными подрядчиками: своевременно выставлять неустойки, вести претензионную работу, оперативно расторгать контракты. За год в этой сфере выявлено вдвое больше экономических преступлений, и губернатор поблагодарил коллег из УМВД за принципиальную работу.

Особое внимание уделили безопасности на железной дороге.

Глава региона поручил оперативно оборудовать знаками переходы через пути и усилить профилактику в школах, СМИ и соцсетях. «Задачи понятны, ресурсы есть. Продолжаем системно работать по всем направлениям», – подчеркнул Михаил Ведерников.