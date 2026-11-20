В 2025 году автобусы общего пользования в Псковской области перевезли 35,8 млн пассажиров. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Псковстата.

Подавляющее большинство пассажиров – 97,2% – воспользовались маршрутами регулярных перевозок. Оставшиеся 2,8% пришлись на заказные и туристско-экскурсионные рейсы, уточнили в пресс-службе Псковстата.

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Железнодорожным транспортом в Псковской области за год воспользовались 1,1 млн человек. Из них 73,3% выбрали поезда дальнего следования, а 26,7% – пригородные.

Всего в транспортной сфере области на 1 января 2026 года насчитывалось 766 организаций по виду деятельности «Транспортировка и хранение». Среднесписочная численность работников отрасли в 2025 году составила 12,7 тыс. человек.