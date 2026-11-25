Автобусы в Псковской области ежедневно перевозят более 83 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, за последние пять лет для Псковской области в общей сложности закупили 342 новых автобуса, а общий парк перевозчиков вырос почти на 70%.

Глава региона отметил, что за отлаженной работой стоят усилия тысяч специалистов – водителей, кондукторов, кассиров, диспетчеров, инженеров и сотрудников автопарков.

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В ходе мероприятия губернатор вручил работникам транспорта Псковской области заслуженные награды и поблагодарил их за ежедневный труд, который не всегда на виду. Как обратил свое внимание Михаил Ведерников, без такой работы привычный уклад жизни мог бы в прямом смысле остановиться.