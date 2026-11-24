Два проекта Псковской области вошли в число призеров Международной премии Russian Event Awards, сообщили «АиФ-Псков» в Театрально-концертной дирекции региона.

Финал премии – одного из крупнейших профессиональных мероприятий в сфере событийного туризма – проходил в Ярославле с 19 по 21 ноября.

Команда привезла два приза. Фестиваль монастырской кухни «Архондарик» стал вторым в номинации «Лучшее духовно-просветительское (религиозное, паломническое) туристическое событие». Фестиваль «Псковские каникулы» получил третье место в номинации «Лучшее уличное театрализованное представление и карнавал».

«Архондарик» победил в полуфинале премии Russian Event Awards Подробнее

В этом году на соискание премии Russian Event Awards поступило 716 заявок из 59 регионов России и Республики Беларусь, в финал вышли 294 проекта.

В Театрально-концертной дирекции поблагодарили экспертный совет премии за высокую оценку проектов, а также адресовали слова благодарности гостям фестивалей – за любовь, поддержку и участие. «Именно благодаря вам наши фестивали продолжают жить, развиваться и становиться еще ярче», – отметили в пресс-службе организации.