Заместитель председателя правительства России Марат Хуснуллин отметил Псковскую область в числе лидеров среди регионов по средней обеспеченности жильем. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Регион, в частности, достиг наивысших показателей: средняя обеспеченность жильем на сегодняшний день составляет 39,3 квадратных метра на человека.

Марат Хуснуллин отметил, что правительство России продолжает последовательную работу по повышению качества жизни граждан. Ключевым ориентиром этой работы является жилищное строительство и рост обеспеченности населения жильем, и на решение этих задач направлен нацпроект «Инфраструктура для жизни».

Вице-премьер подчеркнул, что центральный элемент этой работы – жилищное строительство, причем ключевой вопрос не в количестве квадратных метров, а в обеспеченности граждан жильем. Он напомнил, что президентом поставлена задача к 2030 году увеличить этот показатель до 33 квадратных метра на человека.

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«Мы шаг за шагом идем к достижению этой цели, несмотря на все сложности. При этом есть субъекты Российской Федерации, которые перевыполняют планы. Так, на сегодня показателя 2030 года по обеспеченности жильем достигли 30 регионов. Это те субъекты, которые ведут системную работу, и губернаторы которых уделяют этому вопросу личное внимание», – сказал Марат Хуснуллин.

Он подчеркнул, что заделы по вводу жилья, реализации проектов комплексного развития территорий, расселения аварийных домов, сформированные в прошлые годы, дают основания считать, что все показатели нацпроекта к 2030 году будут выполнены.