Великолукский городской суд вынес приговор местной жительнице, которая потратила деньги с найденной ранее банковской карты. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Как отметили в ведомстве, карту женщина нашла возле магазина. Возвращать ее владельцу она не стала. В течение двух дней подсудимая расплачивалась чужой картой бесконтактно, делая покупки в разных магазинах. Ущерб превысил 9 тысяч рублей.

По данным пресс-службы, в суде женщина полностью признала вину и раскаялась.

В Дедовичах раскрыли кражу деревообрабатывающих станков на 400 тысяч рублей Подробнее

Ущерб она возместила добровольно. Суд учел это как смягчающее обстоятельство и назначил четыре месяца лишения свободы условно с испытательным сроком шесть месяцев. За это время она должна доказать исправление правопослушным поведением. Действия квалифицированы по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (кража).

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.