29-летнего великолучанина осудили за удар ножом в живот друга детства. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Все произошло во время распития спиртных напитков. Между приятелями возник словесный спор, который перерос в конфликт. Потерпевший заявил, что подсудимый не сможет ударить его ножом, и назвал его слабаком. В ответ мужчина взял со стола нож и нанес оппоненту удар в живот – повреждения оказались тяжкими и опасными для жизни.

По данным пресс-службы, в суде подсудимый полностью признал вину и раскаялся.

В Великих Луках женщину осудили на четыре года за удар ножом сожителя Подробнее

В отношении великолучанина было возбуждено уголовное дело в рамках пункта «з» части 2 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

Суд учел обстоятельства дела, смягчающие и отягчающие факторы, а также добровольное возмещение морального вреда. Наказание – 1 год 10 месяцев лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу.