Пять человек, в том числе четверо детей, были спасены при пожаре в деревне Носово Пыталовского муниципального округа. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.

Как отметили в ведомстве, сигнал о возгорании поступил в 05:53. Загорелось помещение котельной, пристроенной к одноэтажному жилому дому на улице Березовой.

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Огонь уничтожил кровлю на всей площади, помещение закопчено.

Пожарным удалось отстоять сам жилой дом. Предварительно, причиной стало нарушение правил эксплуатации печей. В тушении участвовали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы специализированной техники.