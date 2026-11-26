Пять человек, в том числе четверо детей, были спасены при пожаре в деревне Носово Пыталовского муниципального округа. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Псковской области.
Как отметили в ведомстве, сигнал о возгорании поступил в 05:53. Загорелось помещение котельной, пристроенной к одноэтажному жилому дому на улице Березовой.
Огонь уничтожил кровлю на всей площади, помещение закопчено.
Пожарным удалось отстоять сам жилой дом. Предварительно, причиной стало нарушение правил эксплуатации печей. В тушении участвовали пять специалистов областной пожарной охраны и две единицы специализированной техники.