Два снегохода «Буран» уничтожил ночной пожар в деревне Ветвенник Гдовского округа. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области.

Возгорание произошло ночью в четверг, 26 ноября, на улице Школьной. Помимо снегоходов, огонь уничтожил баню, гараж и хозяйственную постройку.

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Предварительно, причиной стало короткое замыкание, вызвавшее аварийный режим работы электрооборудования и сетей. Пожарным удалось спасти два жилых дома и еще одну баню. На месте работали шесть сотрудников МЧС и две единицы техники.