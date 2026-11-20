Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в хищении оборудования с территории предприятия в посёлке Дедовичи. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс‑службе Управления МВД России по Псковской области.
По данным ведомства, ранее судимый 39-летний местный житель вывез на автомобиле два деревообрабатывающих станка, которые затем продал.
Предварительный ущерб оценивается в 400 тысяч рублей.
В ходе оперативно‑розыскных мероприятий мужчину задержали в Санкт‑Петербурге. Он дал признательные показания. Похищенное оборудование обнаружено и изъято.
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.
Расследование уголовного дела продолжается.