Сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого в хищении оборудования с территории предприятия в посёлке Дедовичи. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в пресс‑службе Управления МВД России по Псковской области.

По данным ведомства, ранее судимый 39-летний местный житель вывез на автомобиле два деревообрабатывающих станка, которые затем продал.

Предварительный ущерб оценивается в 400 тысяч рублей.

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В ходе оперативно‑розыскных мероприятий мужчину задержали в Санкт‑Петербурге. Он дал признательные показания. Похищенное оборудование обнаружено и изъято.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Расследование уголовного дела продолжается.