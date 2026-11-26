Себежский районный суд вынес приговор гражданину Республики Молдова, который незаконно пересек государственную границу России. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

29 июля иностранец пешком пересек государственную границу из Латвии в Россию. Мужчина шел по лесу вдоль железной дороги вне пункта пропуска. При этом гражданин Молдовы знал, что въезд в Россию ему запрещен до 8 июня 2030 года.

Мужчину признали виновным по части 2 статьи 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы Российской Федерации).

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Нарушителя задержали пограничники.

Суд назначил ему штраф в 60 тысяч рублей. Приговор в законную силу не вступил.