Гражданин Республики Молдова признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ – шпионаж, то есть передача, собирание и хранение в целях передачи противнику сведений, которые могут быть использованы против ВС РФ. Об этом сообщили «АиФ-Псков» в пресс-службе УФСБ России по Псковской области.

Иностранец установил отношения конфиденциального сотрудничества с Главным управлением разведки Министерства обороны Украины. По заданию противника он занимался сбором информации в отношении военных объектов Российской Федерации, при этом привлекал к работе граждан, не осведомленных о его шпионской деятельности.

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Используя специализированные интернет-ресурсы, мужчина собирал данные о военнослужащих Минобороны РФ, которые в дальнейшем передал украинской стороне.

Приговором Московского городского суда ему назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы. Первым апелляционным судом общей юрисдикции в Москве приговор оставлен в силе. Отбывать наказание фигурант будет в колонии строгого режима.