Псковский городской суд удовлетворил ходатайство заместителя начальника Псковской таможни об избрании гражданину РФ меры пресечения в виде заключения под стражу. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в объединенной пресс-службе судов Псковской области.

Мужчина подозревается в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» части 2 статьи 226.1 УК РФ, – контрабанде, то есть незаконном перемещении через государственную границу РФ, приобретенных в Республике Беларусь табачных изделий на сумму более 3,9 млн рублей. По данным следствия, товар перемещался в целях дальнейшей реализации в России группой лиц по предварительному сговору.

Гражданин трех стран осужден в Печорах за контрабанду наркотиков Подробнее

Своей причастности к расследуемому преступлению подозреваемый не отрицает.

Сейчас проверяется информация о его возможной причастности к совершению аналогичных преступлений. Подозреваемый заключен под стражу по 19 января 2027 года.