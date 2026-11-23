За прошедшую неделю сотрудники Госавтоинспекции Псковской области пресекли 1 202 административных правонарушения в сфере безопасности дорожного движения. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в Управлении Госавтоинспекции УМВД России по региону.

За указанный период, с 16 по 22 ноября, на территории Псковской области зарегистрировано 22 дорожно-транспортных происшествия. В них 26 человек получили травмы различной степени тяжести, еще три человека погибли.

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Дорожные инспекторы выявили 37 водителей, управлявших транспортными средствами в состоянии опьянения. Из них трое были задержаны за повторное управление.