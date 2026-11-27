Сотрудники транспортной полиции в Ленинградской области проводят проверку по факту травмирования двух жителей Псковской области на железной дороге. Об этом «АиФ-Псков» сообщили в УТ МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Около восьми часов вечера в дежурную часть транспортной полиции поступило сообщение о том, что на 41 километре восьмого пикета железнодорожного перегона «Гатчина-Варшавская-Верево» электропоездом травмированы два человека.

Прибывшие на место сотрудники установили личности пострадавших – ими оказались жители Псковской области 18 и 37 лет. Установлено, что мужчины шли вдоль железнодорожных путей в непосредственной близости перед приближающимся поездом.

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Машинист подавал звуковые сигналы повышенной громкости и применил экстренное торможение. Ввиду малого расстояния наезд предотвратить не удалось – мужчин задело по касательной. Один из пострадавших госпитализирован, второй скончался от травм.

Задержки в движении поездов не допущено. Сейчас сотрудники транспортной полиции проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.