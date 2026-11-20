ДТП с пострадавшим произошло в великолукской деревне Торчилово. Об этом сообщается в группе «Псковская сводка» в социальной сети «ВКонтакте».

Автомобили Toyota Camry и Skoda Octavia столкнулись 466-м километре трассы М-9 «Балтия» около кафе «Подворье». В результате ДТП пострадал один человек – 28-ти лет.

Прибывшая бригада скорой помощи доставила пострадавшего в медучреждение.

На месте происшествия также работали сотрудники Госавтоинспекции и спасатели ПСО. Устанавливаются подробности произошедшего.