Программное обеспечение, которое поможет отслеживать наличие льготных лекарств, запустят в медучреждениях Псковской области. Об этом губернатор Михаил Ведерников сообщил в ходе прямой линии на телеканале «Россия 24» 25 ноября, пишет ПАИ.

По его словам, обеспечение льготными лекарствами – одно из самых требовательных и затратных направлений, которое находится в фокусе внимания властей. Губернатор отметил, что вопрос упирается в финансирование: на сегодняшний день из областного бюджета на эти цели предусмотрено 2,2 млрд рублей, что вдвое больше, чем раньше. При этом, подчеркнул он, решать задачи исключительно силами этого бюджета очень сложно.

«У нас 31 тысяча региональных льготников и более 20 тысяч федеральных. Причем при стоимости оказания льготной помощи в плане обеспечения лекарствами на одного человека в 55 тысяч рублей федерация дает только 18 тысяч. Все остальное мы доплачиваем из регионального бюджета», – рассказал Михаил Ведерников.

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По словам главы региона, лекарства есть, но по семи позициям существует дефицит. Как одно из решений со следующего года планируется внедрить новое программное обеспечение по принципу работы Москвы. В контуре медицинского программного обеспечения все будут видеть, какие лекарства по тем или иным показаниям есть в наличии, какие есть аналоги, какие можно купить в России, а какие уже не поставляются.

«Бывает, что врач выписал рецепт, убедил, что это лучшее лекарство, и человек идет, ищет лекарство, а его нет или не было в закупках, и не могут предоставить бесплатно. Важно, чтобы врач говорил о том, что этого лекарства нет, оно может быть в частной аптеке, но есть стоп на госзакупки, и госучреждение их закупить не может, но есть хорошая альтернатива. Эта программа облегчит работу. Но главная задача – эти льготы обеспечить соответствующим финансированием», – заключил Михаил Ведерников.